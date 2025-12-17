День ангела 17 декабря: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 17 декабря, день ангела / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 17 декабря

17 декабря 2025 поздравьте с именинами Даниила, Дениса, Ивана, Никиту, Николая, Александра, Петра, Сергея, Степана.

Даниил — древнееврейское происхождение, означает “Бог мой судья”. В детстве сконцентрирован в своем внутреннем мире. Во взрослом возрасте становится флегматиком.

Денис — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Дионису”. В детстве непоседлив, подвижен. Во взрослом возрасте становится оптимистичным.

Реклама

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Никита — древнегреческое происхождение, означает “победитель”. В детстве упрям, всегда идет напролом. Во взрослом возрасте становится покладистым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве спокоен, непоколебим. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве смелый, щедрый. Во взрослом возрасте становится подвижным.

Реклама

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве нежный, сердечный. Во взрослом возрасте становится темпераментным.

Сергей — латинское имя, переводится как “знатный”. В детстве добр, воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как “венец”. В детстве спокоен, коммуникабельен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

День ангела 17 декабря — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 декабря — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой покровитель всегда оберегает тебя, наполняет сердце теплом и радостью, помогает в трудных моментах и ведет к светлым свершениям. Желаю мира, благополучия и неисчерпаемого счастья!

Реклама

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, даровал вдохновение и мудрость, оберегал от невзгод и наполнял каждый день светом и гармонией.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой защитник ощущает твои мысли и желания, помогает принимать правильные решения и поддерживает в любых начинаниях. Желаю здоровья, радости и душевного покоя.

Реклама

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда шагает рядом, дарит силы для новых свершений и оберегает от неприятностей. Желаю, чтобы каждый день был наполнен светом, любовью и благополучием.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, помогает воплощать мечты в реальность и наполняет жизнь радостью, теплом и гармонией. Желаю искренних улыбок и счастливых моментов!