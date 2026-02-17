День ангела 17 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 17 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 17 февраля

17 февраля 2026 поздравьте с именинами Михаила, Николая, Павла, Романа, Федора, Анну, Марию.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает «кто как Бог». В детстве искренний, воспитанный. Во взрослом возрасте становится честным, справедливым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве бескорыстный, общительный. Во взрослом возрасте становится приветливым, успешным.

Павел — латинские корни, толкуется как «младший». В детстве отзывчив, спокоен. Во взрослом возрасте становится сочувственным, тактичным.

Роман — латинское происхождение, означает «римский гражданин». В детстве весел, щедр. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым, обаятельным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве инициативный, уверенный в себе. Во взрослом возрасте становится болтливым, настойчивым.

Анна — древнееврейские корни, толкуется как «благая». В детстве тихая, добрая. Во взрослом возрасте становится терпеливой, трудолюбивой.

Мария — древнееврейское происхождение, означает «возлюбленная». В детстве спокойная, общительная. Во взрослом возрасте становится целеустремленной, дружелюбной.

День ангела 17 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, оберегая тебя от невзгод и наполняя жизнь светом, радостью и гармонией. Пусть каждый день приносит мир в душу и тепло в сердце.

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь была полна светлых моментов, искренних улыбок и благополучия. Пусть ангел-хранитель ведет тебя правильным путем, оберегает от трудностей и наполняет сердце любовью.

***

С днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит покой и гармония, а ангел-хранитель помогает делать правильные выборы и поддерживает во всех начинаниях. Желаю счастья, здоровья и радости каждый день.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от бед и направляет на путь добра. Желаю светлых мыслей, теплых сердец рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

***

С именинами! Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен светом и благословением ангела-хранителя. Пусть он дарит тебе силы, воодушевление, уверенность и счастье, а жизнь радует приятными сюрпризами.