День ангела 17 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 17 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 17 июля

17 июля 2026 поздравьте с именинами Леонида, Веронику, Маргариту, Марину.

Леонид — древнегреческое происхождение, означает «подобный льву». В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, умеет сходиться с людьми.

Вероника — древнегреческое имя, переводится как «приносящий победу». В детстве легка в общении, бесстрашна. Во взрослом возрасте становится беззаботной, радостной.

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Маргарита — древнегреческие корни, толкуется как «жемчужина». В детстве сообразительная, практичная. Во взрослом возрасте становится прямолинейной, вспыльчивой.

Марина — латинское происхождение, означает «морская». В детстве романтичная, нежная. Во взрослом возрасте становится добродушной, общительной.

День ангела 17 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда был рядом, оберегал от невзгод, помогал находить правильный путь и даровал душевное спокойствие. Пусть каждый день доставляет радость, хорошие новости, крепкое здоровье и счастливые мгновения.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда защищает тебя от всего злого, вдохновляет на добрые дела и наполняет сердце светом, верой и любовью. Желаю исполнения мечтаний, благополучия, гармонии и счастливой судьбы.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы жизнь была наполнена искренними людьми, теплыми встречами и приятными событиями. Пусть небесный покровитель дарит силы преодолевать любые трудности, а каждый новый день открывает новые возможности для счастья и успеха.

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда будет надежной опорой, бережет от невзгод и ведет по пути добра. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта, изобилия, мира в душе и множества поводов для искренней улыбки.

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В День ангела от всего сердца желаю Божьего благословения, светлой надежды и неисчерпаемой веры. Пусть ангел-хранитель всегда поддерживает в трудные минуты, помогает осуществлять самые заветные мечты, а жизнь дарит любовь, счастье, благополучие и много радостных моментов.

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