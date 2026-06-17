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День ангела 17 июня: кого и как поздравлять с именинами
17 июня 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 17 июня
17 июня 2026 поздравьте с именинами Иосифа, Кирилла, Климента, Никиту, Диану, Пелагею.
Иосиф — древнееврейское происхождение, означает «пусть Бог вознаградит». В детстве упрям, энергичен. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.
Кирилл — древнегреческое имя, переводится как «владыка». В детстве любознательный, талантливый. Во взрослом возрасте становится самолюбивым, любит похвалу.
Климент — латинские корни, толкуется как «спокойный». В детстве молчалив, сосредоточен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, имеет аналитический склад ума.
Никита — древнегреческое происхождение, означает «победитель». В детстве упрям, эгоистичен. Во взрослом возрасте носит жесткий и резкий характер.
Диана — латинское имя, переводится как «божественная». В детстве искренняя, наивная. Во взрослом возрасте становится флегматичной, медленной.
Пелагея — древнегреческие корни, толкуется как «морская». В детстве веселая, добрая. Во взрослом возрасте становится терпеливым, с хорошим чувством юмора.
День ангела 17 июня — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силу, мудрость и внутреннее спокойствие. Пусть в твоей жизни будет больше света, радости и искренних людей рядом, а каждый новый день приносит хорошие новости и вдохновение.
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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда шел рядом, поддерживал в важные моменты и помогал находить правильные решения. Пусть в сердце царит гармония, а судьба щедро дарит счастливые события, любовь и исполнение мечтаний.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесная опека будет твоим надежным щитом в жизни, а каждый шаг сопровождается удачей и уверенностью. Желаю крепкого здоровья, тепла в душе и радости от каждого прожитого дня.
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С праздником твоего ангела! Пусть он всегда бережет тебя от тревог и невзгод, наполняет сердце верой и надеждой. Желаю тебе светлой судьбы, искренних улыбок и людей, которые ценят и поддерживают тебя во всем.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом, помогает в сложные моменты и вдохновляет на добрые дела. Пусть жизнь будет исполнена любви, тепла, мира и счастья, которое растет с каждым днем.