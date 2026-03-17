День ангела 17 марта: кого и как поздравлять с именинами

Кто празднует день ангела 17 марта

17 марта 2026 поздравьте с именинами Виктора, Гаврила, Макара, Александра, Алексея, Павла.

Виктор — латинское происхождение, означает «победитель». В детстве упорный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится уязвимым, имеет креативное мышление.

Гаврила — древнееврейское имя, переводится как «Бог — моя сила». В детстве энергичный, имеет жесткий характер. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, амбициозным.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как «блаженный». В детстве открытый, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым, честным.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве смелый, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится решительным, страстным.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве хороший, подвижный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, коммуникабельным.

Павел — латинские корни, толкуется как «младший». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, целеустремленным.

День ангела 17 марта — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от всего злого, подсказывает верный путь и наполняет сердце светом, верой и покоем. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, радости в каждом дне и подлинного благополучия.

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод, помогает осуществлять мечты и дарит силы для новых свершений. Желаю мира в душе, любви в сердце и счастливой судьбы.

С Днем ангела! Пусть небесный покровитель каждый день ведет тебя по пути добра, поддерживает в важные моменты жизни и приносит в дом радость, согласие и достаток. Пусть в твоем сердце всегда царят гармония, надежда и свет.

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда держит тебя под своим крылом, оберегает от тревог и дарит уверенность в завтрашнем дне. Желаю счастья, душевного тепла, искренних людей рядом и исполнения самых заветных желаний.

Искренние поздравления с Днем ангела! Пусть Ангел-хранитель всегда ведет тебя жизнью, наполняет сердце верой, дарит вдохновение, покой и радость. Желаю светлых мыслей, крепкого здоровья, любви и подлинного благополучия.