День ангела 17 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 17 мая, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 17 мая

17 мая 2026 года поздравьте с именинами Андрея, Степана.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве отважен, целеустремлен, смел, общителен. Во взрослом возрасте становится шутником, душой любой компании.

Степан — древнегреческое имя, переводится как «венец». В детстве носит легкий характер, энергичный, дружелюбный, никогда не хитрящий. Во взрослом возрасте становится невозмутимым, даже несколько хладнокровным.

День ангела 17 мая — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от тревог и неудач, а жизнь наполняется светом, добром и искренними людьми. Желаю мира в душе, крепкого здоровья и радости в каждом дне.

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по правильному пути, защищает от всего злого и дарит вдохновение и силы для осуществления самых заветных мечтаний. Счастья для тебя, любви и гармонии.

***

От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный защитник оберегает каждый твой шаг, помогает в важных решениях и наполняет жизнь спокойствием, теплом и верой в лучшее. Пусть в сердце твоем всегда живет надежда.

***

С праздником твоего небесного покровителя! Пусть ангел всегда стоит за твоей спиной, отводит беды и дарит уверенность в завтрашнем дне. Желаю счастья, любви, благополучия и исполнения всех мечтаний.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет свет, ведущий вперед, а твой ангел-хранитель помогает преодолевать любые трудности. Желаю радости, тепла, удачи и искренних людей рядом.

