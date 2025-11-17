День ангела 17 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 17 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 17 ноября

17 ноября 2025 поздравьте с именинами Геннадия, Григория, Захара, Ивана, Михаила, Викторию.

Геннадий — древнегреческое происхождение, означает “сын Гермеса”. В детстве умеет приспосабливаться к разным жизненным обстоятельствам. Во взрослом возрасте становится суетливым.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как “бодрый”. В детстве активный, решительный. Во взрослом возрасте становится дерзким.

Захар — древнееврейские корни, толкуется как “Господь вспомнил”. В детстве кроток, добродушен. Во взрослом возрасте становится незлобивым.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Михаил — древнееврейское имя, переводится “кто как Бог”. В детстве вежлив, воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Виктория — латинские корни, толкуется как “победа”. В детстве незаметна и нерешительна. Во взрослом возрасте становится упорной.

День ангела 17 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 ноября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда стоит рядом, оберегает от невзгод и наполняет твою жизнь светом, благополучием и спокойствием. Желаю внутренней силы и ежедневного вдохновения.

***

С праздником твоего ангела! Пусть этот день принесет тебе тепло, радость и ласковую поддержку с небес. Пусть в твоем сердце живет мир, а в жизни исполняются все искренние желания.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой покровитель ведет тебя по правильному пути, помогает принимать мудрые решения и дарит уверенность в каждом шаге. Желаю гармонии, силы и благодати во всем.

***

С Днем ангела! Пусть небесный охранник покрывает тебя крыльями заботы, прогоняет сомнения и дарит вдохновение жить так, как подсказывает сердце. Мира тебе, радости и светлых событий каждый день.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя душа всегда чувствовала поддержку сверху, а каждый новый день приносил тепло, любовь и хорошие новости. Пусть твоя жизнь будет полна света и уверенных шагов вперед.