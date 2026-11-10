День ангела 17 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 17 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 17 ноября

17 ноября 2026 поздравьте с именинами Геннадия, Григория, Захара, Ивана, Михаила, Викторию.

Геннадий — древнегреческое происхождение, означает «сын Гермеса». В детстве оптимист, умеющий приспосабливаться к жизненным обстоятельствам. Во взрослом возрасте становится суетливым.

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Григорий — древнегреческое имя, переводится как «бальорий». В детстве убедительный, бережный. Во взрослом возрасте становится активным.

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Захар — древнееврейские корни, толкуется как «Божья память». В детстве добродушен, кроток. Во взрослом возрасте становится упорным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Михаил — древнееврейское имя, переводится как «кто как Бог». В детстве добр, воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Виктория — латинские корни, толкуется как «победа». В детстве нерешительная, медленная. Во взрослом возрасте становится упорной.

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День ангела 17 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от проблем, помогает преодолевать трудности и направляет на верный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых моментов, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы в жизни всегда находилось место радости, любви и приятных неожиданностей. Пусть каждый день приносит хорошие новости, сердце согревает любовь близких, а ангел-хранитель защищает от всего плохого. Мира, изобилия, здоровья и множество счастливых лет!

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, дарит силы в сложные минуты, придает уверенности в собственных силах и помогает находить выход из любых ситуаций. Желаю, чтобы судьба была щедра на приятные встречи, хорошие возможности, любовь и счастливые события. Пусть в душе всегда царит гармония!

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С Днем ангела! Желаю здоровья, мира, благополучия и семейного уюта. Пусть каждый день будет наполнен светлыми эмоциями, приятными заботами и хорошими новостями. Пусть ангел всегда оберегает тебя и твоих родных, а все добрые замыслы легко воплощаются в жизнь!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день подарит много ухмылок, теплых слов и приятных эмоций. Желаю, чтобы твой небесный защитник никогда не оставлял без попечения, оберегал от тревог и помогал осуществлять самые смелые мечты. Пусть в доме всегда будет достаток, в семье — любовь и взаимопонимание, а в сердце — вера в лучшую и радость жизни!

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