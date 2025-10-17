День ангела 17 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 17 октября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 17 октября

17 октября 2025 поздравьте с именинами Андрея, Антона, Демьяна, Иосифа, Леонтия, Александра.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве целеустремлен, отважен. Во взрослом возрасте становится уверенным, беззаботным.

Антон — латинское имя, переводится как ”вступать в бой”. В детстве носит яркий характер. Во взрослом возрасте становится креативным, склонным к творчеству.

Демьян — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Дамии”. В детстве любознательный, общительный. Во взрослом возрасте становится резким, упорным.

Иосиф — древнееврейское происхождение, означает “пусть Бог вознаградит”. В детстве скрытный, самолюбивый. Во взрослом возрасте становится эмоциональным, имеет хорошую память.

Леонтий — древнегреческое имя, переводится как “львиный”. В детстве аккуратный, серьезный. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве ловок, энергичен. Во взрослом возрасте становится чувственным, справедливым.

День ангела 17 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 октября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя, даровал вдохновение, силы и уверенность в каждом шагу. Пусть в жизни будет больше светлых моментов, радости и благополучия.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем, оберегает от невзгод и вдохновляет на великие дела. Желаю счастья, здоровья и гармонии в любом дне.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твое сердце всегда было наполнено светом и теплом, а ангел всегда стоял рядом, поддерживая в трудные моменты и вдохновляя на добрые поступки.

***

С днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит покой и благополучие, а ангел-хранитель оберегает от всех бед. Желаю безграничной радости, любви и искренних улыбок каждый день.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда сопровождает тебя, оберегает от неприятностей и наполняет жизнь светом, гармонией и счастьем. Желаю исполнения всех добрых мечтаний и душевного покоя.