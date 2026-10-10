День ангела 17 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 17 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 17 октября

17 октября 2026 поздравьте с именинами Андрея, Антона, Демьяна, Иосифа, Леонтия, Александра.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве отважен, целеустремлен. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Антон — латинское имя, переводится как «вступать в бой». В детстве коммуникабельный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Демьян — латинские корни, толкуется как «посвящённый Дамии». В детстве дружелюбный, любознательный. Во взрослом возрасте становится покладистым.

Иосиф — древнееврейское происхождение, означает «пусть Бог вознаградит». В детстве упрямый, скрытный. Во взрослом возрасте становится успешным.

Леонтий — древнегреческое имя, переводится как «львиный». В детстве упорный, упорный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится преданным.

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День ангела 17 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод и помогал находить правильный путь. Пусть в жизни будет больше счастливых событий, добрых людей и поводов для улыбки.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель защищает тебя от всего злого, дарит силы в сложные минуты и ведет навстречу мечтам. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, любви и исполнения самых заветных желаний.

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С Днем ангела! Желаю мира в сердце, уюта в доме и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит хорошие новости, приятные встречи и маленькие чудеса, а рядом всегда будут люди, которые любят тебя и ценят.

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда держит тебя под своим крылом, отводит беды и помогает преодолевать какие-либо трудности. Желаю светлой судьбы, неистощимой энергии, изобилия, искренней любви и много счастливых лет.

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В День ангела желаю тебе особой небесной защиты и Божьего благословения. Пусть в жизни царят добро, любовь и спокойствие, все начинания преуспевают, а каждый новый день дарит надежду, вдохновение и радость.

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