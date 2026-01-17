День ангела 17 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 17 января, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 17 января

17 января 2026 поздравьте с именинами Антона, Виктора, Георгия, Ивана, Павла, Антонину.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве радостный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится склонным к самоанализу, трудолюбивым.

Виктор — латинское имя, переводится как “победитель”. В детстве целенаправленный, упорный к обучению. Во взрослом возрасте становится справедливым, успешным.

Реклама

Георгий — древнегреческие корни, толкуется как “земледелец”. В детстве чувствительный, резкий. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, почти никогда не конфликтующим.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.

Павел — латинское имя, переводится как “младший”. В детстве хороший, нежный. Во взрослом возрасте становится тактичным, уважает людей.

Антонина — латинские корни, толкуется как “из рода Антония”. В детстве отзывчива, доверчива. Во взрослом возрасте становится грациозной, неторопливой.

Реклама

День ангела 17 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 января — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела и искренне желаю, чтобы твой путь был светлым и спокойным, мысли чистыми, а решения мудрыми. Пусть ангел-хранитель каждый день оберегает тебя от тревог и невзгод.

***

С праздником твоего небесного покровителя! Пусть он дарит тебе силы преодолевать трудности, терпение в непростые моменты и радость в каждом новом дне.

***

Реклама

В этот особый день желаю ощущать тихое, но уверенное присутствие ангела рядом. Пусть он наполняет жизнь светом, а сердце — добром и благодарностью.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса всегда слышат твои молитвы, а ангел-хранитель ведет к осуществлению мечтаний, защищая от всего злого.

***

Реклама

С Днем ангела! Желаю мира в душе, тепла в сердце и ясности в мыслях. Пусть твой небесный защитник всегда напоминает, что ты никогда не уходишь жизнью в одиночку.