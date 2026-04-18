День ангела 18 апреля: кого и как поздравлять с именинами
18 апреля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 18 апреля
18 апреля 2026 поздравьте с именинами Антона, Василия, Виктора, Ефима, Ивана, Тамару.
Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве носит яркий характер, общительный. Во взрослом возрасте становится честным, волшебным.
Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве добрый, жизнерадостный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, знает себе цену.
Виктор — латинские корни, толкуется как «победитель». В детстве успешный, хорошо себя ведет. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, справедливым.
Ефим — древнегреческое происхождение, означает «доброжелательный». В детстве имеет хорошо развитую интуицию, способную поддерживать дружеские отношения. Во взрослом возрасте становится талантливым, трудолюбивым.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, целеустремленным.
Тамара — древнееврейские корни, толкуется как «финиковая пальма». В детстве практична, способна к сочувствию. Во взрослом возрасте становится требовательной, бескомпромиссной.
День ангела 18 апреля — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от всего злого, поддерживает в сложные минуты и ведет по дороге света и добра. Желаю мира в сердце, радости в душе и ежедневного ощущения Божьей милости.
***
С Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе особое тепло, а твой ангел-хранитель всегда тихо и незаметно ведет тебя к счастью, гармонии и исполнению самых заветных мечтаний. Желаю любви, здоровья и душевного покоя.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда держит тебя под своей защитой, отводит невзгоды и наполняет жизнь светом, добром и верой. Пусть каждый день дарит новые силы и вдохновение.
***
С Днем ангела тебя! Пусть твой ангел всегда стоит за плечами, подсказывает правильные решения и хранит от всех жизненных бурь. Желаю тебе счастливой судьбы, искренних людей рядом и тепла в сердце при любых обстоятельствах.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса щедро благословляют тебя, а твой ангел-хранитель всегда дарит чувство защищенности, веры и надежды. Пусть жизнь будет светлой, доброй и наполненной любовью.