День ангела 18 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 августа, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 18 августа

18 августа 2025 поздравьте с именинами Георгия, Григория, Дениса, Евгения, Емельяна, Ивана, Иллариона, Льва, Макара, Михаила, Ульяну.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве энергичный, яркий. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, никогда не конфликтующим.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как “слежу”. В детстве заботлив, уверен в себе. Во взрослом возрасте становится дерзким, импульсивным.

Реклама

Денис — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Дионису”. В детстве непослушный, непоседливый. Во взрослом возрасте становится веселым и оптимистичным.

Евгений — древнегреческое происхождение, означает “благородный”. В детстве миролюбивый, добродушный. Во взрослом возрасте становится эрудированным, имеет незаурядный юмор.

Емельян — латинское имя, переводится как “страстный”. В детстве невозмутим, спокоен. Во взрослом возрасте становится скромным и трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Реклама

Илларион — древнегреческое происхождение, означает “радостный”. В детстве любознательный, отличается организаторскими способностями. Во взрослом возрасте становится верным, дружелюбным.

Лев — латинское имя, переводится как “царь зверей”. В детстве вспыльчив, нетерпелив. Во взрослом возрасте становится амбициозным, рассудительным.

Макар — древнегреческие корни, толкуется как “блаженный”. В детстве честный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится прямым, трудолюбивым.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает “кто как Бог”. В детстве добрый, вежливый. Во взрослом возрасте становится справедливым, целеустремленным.

Реклама

Ульяна — латинское имя, переводится как “счастье”. В детстве добродушная, жизнерадостная. Во взрослом возрасте становится красноречивой, общительной.

День ангела 18 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 августа — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, дарит силу, здоровье и вдохновение. Желаю, чтобы жизнь была наполнена светом, радостью и теплом близких людей.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя правильным путем, защищает от зла и наполняет сердце миром и гармонией. Желаю тебе исполнения самых искренних мечтаний и безграничного счастья.

Реклама

***

От всего сердца поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, помогая преодолевать трудности и вдохновляя на добрые дела. Желаю света, любви и благополучия в каждом дне.

***

Прими мои самые теплые поздравления с днем ангела! Пусть твой ангел всегда оберегает тебя, наполняет душу спокойствием и вдохновляет на новые свершения. Желаю здоровья, радости и гармонии в жизни.

Реклама

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель будет твоим верным другом и защитником, ведущим к добру, радости и любви. Желаю тебе светлых дней, крепкого здоровья и счастливых моментов каждый день.