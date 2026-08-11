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День ангела 18 августа: кого и как поздравлять с именинами
18 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 18 августа
18 августа 2026 поздравьте с именинами Георгия, Григория, Дениса, Евгения, Ивана, Иллариона, Льва, Макара, Михаила, Емельяна, Ульяну.
Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве живет в мире фантазий. Во взрослом возрасте становится шутником.
Григорий — древнегреческое имя, переводится как «следу». В детстве активен. Во взрослом возрасте становится решительным.
Денис — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Дионису». В детстве подвижен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.
Евгений — древнегреческое происхождение, означает «благородный». В детстве добродушен. Во взрослом возрасте становится благородным.
Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Илларион — древнегреческие корни, толкуется как «веселый». В детстве уязвим. Во взрослом возрасте становится любознательным.
Лев — древнегреческое происхождение, означает «царь зверей». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.
Макар — древнегреческое имя, переводится как «блаженный». В детстве честный. Во взрослом возрасте становится искренним.
Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Емельян — латинское происхождение, означает «противник». В детстве скромный. Во взрослом возрасте становится прагматичным.
Ульяна — латинское имя, переводится как «счастье». В детстве рассудительна. Во взрослом возрасте становится общительной.
День ангела 18 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя, дарит силы, здоровье, радость и ведет светлым путем жизни.
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Искренне поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, тепла в сердце, искренних людей рядом и Божьего благословения на каждый день.
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С Днем ангела! Пусть твой покровитель всегда будет рядом, защищает от невзгод и помогает осуществлять самые заветные мечты.
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Поздравляю с твоим особым днем! Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и неисчерпаемой веры в лучшее.
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Счастливого Дня ангела! Пусть в жизни будет больше радостных моментов, приятных встреч и великолепных событий. Пусть ангел всегда хранит тебя!