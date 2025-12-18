- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 18 декабря: кого и как поздравлять с именинами
18 декабря 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 18 декабря
18 декабря 2025 поздравьте с именинами Виктора, Владимира, Ивана, Илью, Марка, Михаила, Николая, Семена, Сергея, Веру, Зою.
Виктор — латинское происхождение, означает “победитель”. В детстве целенаправленный, упорный к обучению. Во взрослом возрасте становится доверчивым.
Владимир — древнегерманское имя, переводится как “владеющий миром”. В детстве спокоен, интроверт. Во взрослом возрасте становится общительным, трудолюбивым.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве волевой, ценит дружбу. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Илия — древнееврейское происхождение, означает “мой Бог Яхве”. В детстве мягкий, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится эмоциональным.
Марк — латинское имя, переводится как “молоток”. В детстве стремится быть кумиром у родителей, себялюбив. Во взрослом возрасте становится загадочной личностью.
Михаил — древнееврейские корни, толкуется “кто как Бог”. В детстве воспитан, не шумен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.
Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве спокоен, не выносит обмана. Во взрослом возрасте становится честным, искренним.
Семен — древнееврейское имя, переводится как “Господь услышал в молитве”. В детстве имеет хорошо развитую интуицию, хорош. Во взрослом возрасте становится внимательным.
Сергей — латинские корни, толкуется как “знатный”. В детстве застенчивый, робкий. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Вера — древнегреческое происхождение, означает “вера”. В детстве благоразумна, любит правду. Во взрослом возрасте становится хорошо организованной.
Зоя — древнегреческое имя, переводится как “жизнь”. В детстве жизнелюбива, мечтательна. Во взрослом возрасте становится чувствительной.
День ангела 18 декабря — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя от беды, наполнял дом теплом, сердце — радостью, а жизнь — светлыми и счастливыми моментами.
***
С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем, оберегает от печали и невзгод, дарит вдохновение и веру в чудеса.
***
Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы ваш ангел всегда был рядом, поддерживал в сложные минуты и помогал находить счастье в каждом дне. Пусть жизнь будет полна света, радости и любви.
***
С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от всего злого, наполняет дни теплом и покоем, а сердце — гармонией и добром.
***
Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя, даровал силы для исполнения мечтаний, помогал в трудных моментах и наполнял жизнь счастьем и гармонией.