День ангела 18 декабря: кого и как поздравлять с именинами

18 декабря

Кто празднует день ангела 18 декабря

18 декабря 2025 поздравьте с именинами Виктора, Владимира, Ивана, Илью, Марка, Михаила, Николая, Семена, Сергея, Веру, Зою.

Виктор — латинское происхождение, означает “победитель”. В детстве целенаправленный, упорный к обучению. Во взрослом возрасте становится доверчивым.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как “владеющий миром”. В детстве спокоен, интроверт. Во взрослом возрасте становится общительным, трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве волевой, ценит дружбу. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Илия — древнееврейское происхождение, означает “мой Бог Яхве”. В детстве мягкий, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится эмоциональным.

Марк — латинское имя, переводится как “молоток”. В детстве стремится быть кумиром у родителей, себялюбив. Во взрослом возрасте становится загадочной личностью.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется “кто как Бог”. В детстве воспитан, не шумен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве спокоен, не выносит обмана. Во взрослом возрасте становится честным, искренним.

Семен — древнееврейское имя, переводится как “Господь услышал в молитве”. В детстве имеет хорошо развитую интуицию, хорош. Во взрослом возрасте становится внимательным.

Сергей — латинские корни, толкуется как “знатный”. В детстве застенчивый, робкий. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Вера — древнегреческое происхождение, означает “вера”. В детстве благоразумна, любит правду. Во взрослом возрасте становится хорошо организованной.

Зоя — древнегреческое имя, переводится как “жизнь”. В детстве жизнелюбива, мечтательна. Во взрослом возрасте становится чувствительной.

День ангела 18 декабря — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя от беды, наполнял дом теплом, сердце — радостью, а жизнь — светлыми и счастливыми моментами.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя правильным путем, оберегает от печали и невзгод, дарит вдохновение и веру в чудеса.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы ваш ангел всегда был рядом, поддерживал в сложные минуты и помогал находить счастье в каждом дне. Пусть жизнь будет полна света, радости и любви.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от всего злого, наполняет дни теплом и покоем, а сердце — гармонией и добром.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя, даровал силы для исполнения мечтаний, помогал в трудных моментах и наполнял жизнь счастьем и гармонией.