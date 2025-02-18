День ангела 18 февраля: кого и как поздравлять с именинами

18 февраля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 18 февраля

18 февраля 2025 поздравьте с именинами Василия, Виктора, Владимира, Льва, Павла.

Василий – древнегреческое происхождение, означает "царь". В детстве уравновешен и добр. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, имеет хорошо развитую интуицию.

Виктор — латинское имя, переводится как "победитель". В детстве завятен до работы, целеустремлен. Во взрослом возрасте становится успешным, обладает высоким интеллектом.

Владимир — старогерманские корни, толкуется как "большая сила". В детстве любит общаться, весел. Во взрослом возрасте становится ответственным, трудолюбивым.

Лев – латинское происхождение, означает "лев". В детстве рассудительный, но амбициозный. Во взрослом возрасте становится внимательным и заботливым.

Павел — латинское имя, переводится как "младший". В детстве хороший и нежный. Во взрослом возрасте становится тактичным, обладает хорошим чувством юмора.

День ангела 18 февраля – душевные поздравления в прозе

День ангела 18 февраля – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Сегодня особый день – День твоего ангела! Пусть он всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет тебя светлым путем. Желаю тебе здоровья, радости, гармонии и счастливых мгновений в жизни. Пусть сердце будет исполнено любви, а душа — спокойствием!

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Пусть твой небесный хранитель крепко держит тебя за руку и помогает во всех начинаниях. Желаю ежедневного счастья, вдохновения и исполнения самых заветных мечтаний. Будь защищен(а) от всех бед и окружен(а) добром!

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Пусть свет твоего небесного покровителя всегда освещает твой жизненный путь. Желаю, чтобы в сердце царил мир, в душе покой, а в доме благополучие и любовь. Пусть ангел-хранитель никогда не покидает тебя!

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Сегодня твой особый день, и я искренне желаю, чтобы ангел всегда стоял на страже твоего счастья. Пусть в жизни будет больше радости, любви и хороших новостей. Крепкого здоровья и гармонии!

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Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, оберегал тебя от всего злого и помогал воплощать в жизнь самые заветные мечты. Пусть судьба дарит только приятные сюрпризы, а сердце всегда будет наполнено теплом и добром!

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