День ангела 18 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 февраля, день ангела

Кто празднует день ангела 18 февраля

18 февраля 2026 года поздравьте с именинами Василия, Виктора, Владимира, Кузьму, Льва, Павла.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве жизнерадостный, верный друг. Во взрослом возрасте становится осмотрительным, практичным.

Виктор — латинское имя, переводится как «победитель». В детстве целеустремленный, упорный в обучении. Во взрослом возрасте становится уязвимым, дружелюбным.

Владимир — старонемецкие корни, толкуется как «владеет миром». В детстве оптимист, веселый. Во взрослом возрасте становится харизматичным, заботливым.

Кузьма — древнегреческое происхождение, означает «кузнец». В детстве сообразительный, непоседливый. Во взрослом возрасте становится надежным другом, ответственным.

Лев — древнегреческое имя, переводится как «царь зверей». В детстве вспыльчивый, честный. Во взрослом возрасте становится справедливым, искренним.

Павел — латинские корни, толкуется как «младший». В детстве чуткий, тихий. Во взрослом возрасте становится сочувственным, целеустремленным.

День ангела 18 февраля — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом — оберегает от тревог, подсказывает правильные решения и ведет по пути света и благополучия. Желаю гармонии в душе, радости в сердце и уверенности в каждом шагу.

***

С днем ангела! Пусть этот день напомнит, что ты никогда не сам/сама — твой покровитель всегда поддерживает и вдохновляет. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть небесная опека придает силы в сложные моменты, дарит ясность мыслей и наполняет жизнь светлыми событиями. Пусть в доме царят тепло, любовь и покой.

***

В день ангела желаю ощущать невидимую поддержку сверху каждый день. Пусть твой ангел помогает сохранять веру в себя, притягивает хорошие возможности и оберегает от всего недоброго. Радости, вдохновения и счастливой судьбы!

***

Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит за плечами, защищает от невзгод и направляет к правильным решениям. Желаю светлых мыслей, душевного тепла и благословения на каждый день.