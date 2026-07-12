День ангела 18 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 18 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 18 июля

18 июля 2026 поздравьте с именинами Афанасия, Ивана, Емельяна, Степана.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает «бессмертный». В детстве спокоен, уравновешен. Во взрослом возрасте становится скромным, приятным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

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Емельян — латинские корни, толкуется как «страстный соперник». В детстве невозмутимый, вежливый. Во взрослом возрасте становится скромным, аккуратным.

Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве подвижный, энергичный. Во взрослом возрасте становится общительным, коммуникабельным.

День ангела 18 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Дорогой именинник! Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает находить правильный путь и дарит душевное спокойствие. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия и осуществления всех самых заветных мечтаний. Пусть каждый день приносит новые поводы для радости, а судьба будет щедрой на приятные сюрпризы!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, защищает от всех бед и наполняет жизнь светом, добром и гармонией. Желаю, чтобы в сердце всегда жила надежда, рядом были искренние люди, а каждый новый день открывал новые возможности для счастья, успеха и вдохновения.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный покровитель всегда помогал преодолевать какие-либо трудности, вдохновлял на добрые дела и даровал силы для новых свершений. Пусть в твоей жизни царят любовь, взаимопонимание, обилие и тепло родных сердец. Крепкого здоровья, мира, радости и благословения Божьего!

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С Днем ангела! Пусть этот особенный день принесет много светлых эмоций, добрых слов и искренних ухмылок. Желаю, чтобы твой ангел всегда указывал правильное направление, оберегал от жизненных проблем и помогал осуществлять самые смелые мечты. Пусть в доме царят уют, достаток и любовь, а в душе мир и уверенность в завтрашнем дне.

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Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник ежедневно дарит тебе мудрость, силу, веру и вдохновение. Желаю, чтобы жизнь была полна ярких моментов, приятных встреч, счастливых событий и новых достижений. Пусть все желания сбываются, а каждый день начинается с улыбки и завершается чувством благодарности и радости.

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