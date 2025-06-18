День ангела 18 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 июня, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 18 июня

18 июня 2025 года поздравьте с именинами Даниила, Леонтия, Михаила, Афанасия, Дарью, Евфросинию, Марию.

Даниил — древнееврейское происхождение, означает “Бог мой судья”. В детстве спокоен, сдержан. Во взрослом возрасте становится решительным, легко прощающим.

Леонтий — древнегреческое имя, переводится как “львиный”. В детстве упорный, настойчивый. Во взрослом возрасте становится щепетильным, старательным.

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Михаил — древнееврейские корни, толкуется “кто как Бог”. В детстве добр, воспитан. Во взрослом возрасте становится вежливым, справедливым.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает “бессмертный”. В детстве спокоен, уравновешен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, усердным.

Дарья — персидское имя, переводится как “корона”. В детстве умная, талантливая. Во взрослом возрасте становится стойкой, душевной.

Ефросинья — древнегреческие корни, толкуется как “веселье”. В детстве упорная, трудолюбивая. Во взрослом возрасте становится ответственной, всю себя отдает науке.

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Мария — древнееврейское происхождение, означает “возлюбленная”. В детстве добрая, всегда поможет. Во взрослом возрасте становится искренней, иногда наивной.

День ангела 18 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 июня — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель ежедневно оберегает тебя от всего зла, дарит душевное равновесие, силу и вдохновение. Желаю, чтобы жизнь была щедрой на добро, а сердце — полной любви и света!

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда шагает рядом, окутывая тебя невидимым щитом защиты и заботы. Желаю радости в каждом дне, верных друзей рядом и исполнения всех добрых мечтаний.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была спокойной и гармоничной, а на душе уютно, как в доме. Пусть небесная опека сопровождает тебя во всех начинаниях и дарит вдохновение на добрые дела.

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В День твоего небесного покровителя хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и душевного подъема. Пусть Ангел бережет тебя, помогает в важных решениях и ведет наилучшим путём!

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С Днем ангела! Пусть в твоем сердце всегда живет вера, в доме царит согласие, а на душе будет свет и покой. Желаю, чтобы ангел охранял тебя от уныния, сомнений и неудач, а жизнь дарила только приятные неожиданности.