День ангела 18 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 18 июня

18 июня 2026 поздравьте с именинами Александра, Василия, Виктора, Леонтия, Сергея.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве смелый, общительный. Во взрослом возрасте становится энергичным, трудолюбивым.

Василий — древнегреческое имя, переводится как «царь». В детстве тихий, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, решительным.

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Виктор — латинские корни, толкуется как «победитель». В детстве успешен в обучении, воспитан. Во взрослом возрасте становится яркой личностью, коммуникабельным.

Леонтий — древнегреческое происхождение, означает «львиный». В детстве волевой, целенаправленный. Во взрослом возрасте становится щепетильным, много работает.

Сергей — латинское имя, переводится как «знатный». В детстве тихий, робкий. Во взрослом возрасте становится смелым, справедливым.

День ангела 18 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от всего зла, направляет на верный путь и дарит внутреннее спокойствие. Желаю тебе здоровья, радости, искренних людей рядом и тепла в сердце каждый день.

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С Днем ангела тебя! Пусть твой охранник с небес всегда поддерживает в трудные минуты, придает силы и веры, когда кажется, что их не хватает. Пусть жизнь будет светлой, доброй и наполненной счастливыми событиями.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда держит над тобой свои крылья, защищает от невзгод и помогает находить правильные решения. Желаю любви, гармонии и исполнения самых заветных мечтаний.

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С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, веры и надежды. Пусть небесный покровитель оберегает каждый твой шаг, а судьба дарит только добрые встречи и светлые пути.

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель ежедневно подсказывает правильный путь, защищает от тревог и наполняет сердце спокойствием. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного тепла и безграничного счастья.

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