День ангела 18 марта: кого и как поздравлять с именинами

Кто празднует день ангела 18 марта

18 марта 2026 поздравьте с именинами Даниила, Дмитрия, Кирилла, Трофима, Наталью.

Даниил — древнееврейское происхождение, означает «Бог — мой судья». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится открытым, общительным.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве надежен друг, воспитанный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным и практичным.

Кирилл — латинские корни, толкуется как «владыка». В детстве носит изменчивый характер, часто замкнутый. Во взрослом возрасте становится упорным, решительным.

Трофим — древнегреческое происхождение, означает «питомец». В детстве энергичный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится импульсивным, не умеющим планировать.

Наталья — латинское имя, переводится как «Рождество». В детстве любит, когда ее хвалят, самолюбива. Во взрослом возрасте становится душой компании, отлично готовит.

День ангела 18 марта — душевные поздравления в прозе

Пусть твой ангел всегда оберегает тебя на каждом шагу жизни. Желаю радости в сердце, света в душе и гармонии во всем, что делаешь. С днем ангела!

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда направляет тебя на путь добра, дарит силу преодолевать трудности и каждый день наполняет жизнь теплом и любовью.

С днем ангела! Желаю, чтобы свет твоего ангела всегда был рядом, оберегал от невзгод и дарил чувство покоя, радости и благополучия во всех делах.

Сегодня твой день ангела! Пусть он оберегает тебя от всех бед, наполняет сердце верой и надеждой, а каждый день приносит приятные сюрпризы и искренние улыбки.

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда сопровождает тебя, вдохновляет на добрые дела и дарит безграничную радость, покой и тёплые моменты счастья.