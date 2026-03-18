День ангела 18 марта: кого и как поздравлять с именинами
18 марта 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 18 марта
18 марта 2026 поздравьте с именинами Даниила, Дмитрия, Кирилла, Трофима, Наталью.
Даниил — древнееврейское происхождение, означает «Бог — мой судья». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится открытым, общительным.
Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве надежен друг, воспитанный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным и практичным.
Кирилл — латинские корни, толкуется как «владыка». В детстве носит изменчивый характер, часто замкнутый. Во взрослом возрасте становится упорным, решительным.
Трофим — древнегреческое происхождение, означает «питомец». В детстве энергичный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится импульсивным, не умеющим планировать.
Наталья — латинское имя, переводится как «Рождество». В детстве любит, когда ее хвалят, самолюбива. Во взрослом возрасте становится душой компании, отлично готовит.
День ангела 18 марта — душевные поздравления в прозе
Пусть твой ангел всегда оберегает тебя на каждом шагу жизни. Желаю радости в сердце, света в душе и гармонии во всем, что делаешь. С днем ангела!
Поздравляю с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда направляет тебя на путь добра, дарит силу преодолевать трудности и каждый день наполняет жизнь теплом и любовью.
С днем ангела! Желаю, чтобы свет твоего ангела всегда был рядом, оберегал от невзгод и дарил чувство покоя, радости и благополучия во всех делах.
Сегодня твой день ангела! Пусть он оберегает тебя от всех бед, наполняет сердце верой и надеждой, а каждый день приносит приятные сюрпризы и искренние улыбки.
Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда сопровождает тебя, вдохновляет на добрые дела и дарит безграничную радость, покой и тёплые моменты счастья.