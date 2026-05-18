День ангела 18 мая: кого и как поздравлять с именинами

Кто празднует день ангела 18 мая

18 мая 2026 поздравьте с именинами Андрея, Давида, Дениса, Павла, Петра, Семена, Клавдию, Александру, Кристину, Юлию.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве целеустремлен, отважен. Во взрослом возрасте становится великодушным, душой любой компании.

Давид — древнееврейское имя, переводится как «любимый». В детстве невозмутимый, уравновешенный. Во взрослом возрасте становится мягким, не умеющим управлять.

Денис — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Дионису». В детстве положительный, энергичный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, жизнерадостным.

Павел — латинское происхождение, означает «младший». В детстве нежный, добрый. Во взрослом возрасте становится замкнутым, но любит путешествовать.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве приятный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится романтичным, веселым.

Семен — древнееврейские корни, толкуется как «услышанный Богом в молитве». В детстве жизнерадостный, философски относится к неудачам. Во взрослом возрасте становится терпеливым, рассудительным.

Клавдия — латинское происхождение, означает «хромая». В детстве хорошая, умная. Во взрослом возрасте становится независимой, не терпит рутинную работу.

Александра — древнегреческое имя, переводится как «защитница». В детстве беспокойная, энергичная. Во взрослом возрасте становится общительной, самоуверенной.

Кристина — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённая Христу». В детстве воспитанная, коммуникабельная. Во взрослом возрасте становится влюбчивой, надежной.

Юлия — латинское происхождение, означает «из рода Юлия». В детстве нежная, капризная. Во взрослом возрасте становится ответственной, решительной.

День ангела 18 мая — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, дарит силы, вдохновение и уверенность в каждом дне. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

***

С именинами! Пусть ангел-хранитель каждый день ведет тебя по правильному пути, защищает от всего зла и наполняет жизнь светом и добром. Желаю гармонии, радости, благополучия и безграничного счастья.

***

В День ангела хочу пожелать тебе мира в сердце, счастливых моментов и Божьего благословения. Пусть судьба будет щедрой на приятные события, а твой ангел всегда помогает преодолевать любые трудности и поддерживает важные моменты жизни.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царят любовь, уют и взаимопонимание. Желаю, чтобы небесный охранник даровал тебе силы для новых свершений, оберегал родных и приносил в дом радость и покой.

***

Поздравляю с чудесным праздником — Днем ангела! Пусть каждый день будет наполнен добром, искренними ухмылками и приятными неожиданностями. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, поддерживал во всех начинаниях и помогал осуществлять мечты.

