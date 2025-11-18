День ангела 18 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 ноября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 18 ноября

18 ноября 2025 поздравьте с именинами Николая, Платона, Романа.

Николай — древнегреческое происхождение, означает “победитель народов”. В детстве отчужден, спокоен. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

Платон — древнегреческое имя, переводится как ”широкий в плечах”. В детстве настоящий философ, любящий размышлять о смысле жизни. Во взрослом возрасте становится рассеянным.

Роман — латинские корни, толкуется как “римский житель”. В детстве наблюдательный, не спешащий делать порученные ему задачи. Во взрослом возрасте становится веселым, оптимистом.

День ангела 18 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 ноября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда оберегал тебя, наполнял сердце радостью, а жизнь — светом, теплом и благополучием. Пусть каждый день приносит мир, гармонию и приятные сюрпризы.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, оберегал от беды и даровал силу и вдохновение для мечтаний. Пусть жизнь будет полна ярких моментов, искренних улыбок и гармонии души.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда царили свет, добро и любовь. Пусть ангел предохраняет тебя от печали, наполняет сердце верой и уверенностью, а судьба щедро дарит счастливые моменты.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда поддерживает тебя во всех начинаниях, оберегает здоровье и дарит душевное спокойствие. Желаю, чтобы каждый день доставлял радость, а рядом всегда были искренние и надежные люди.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы свет и доброта всегда сопровождали тебя, а ангел оберегал от всяких невзгод. Пусть твоя жизнь будет наполнена теплом, гармонией и искренним счастьем.