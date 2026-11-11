День ангела 18 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 18 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 18 ноября

18 ноября 2026 поздравьте с именинами Николая, Платона, Романа.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве тихий, спокойный, неторопливый. Во взрослом возрасте становится решительным, уверенным в себе.

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Платон — древнегреческое имя, переводится как «широкий в плечах». В детстве философ, хорошо учится, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится сконцентрированным на себе, постоянным в отношениях.

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Роман — латинские корни, толкуется как «римский гражданин». В детстве жизнелюбив, оптимистичен, весел. Во взрослом возрасте становится непредсказуемым, склонным к любовным приключениям.

День ангела 18 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, помогает находить правильные решения и придает силы в сложные моменты. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви, семейного уюта и как можно больше счастливых событий в жизни!

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С Днем ангела! Пусть каждый день приносит хорошие новости, приятные встречи и поводы для радости. Желаю, чтобы в сердце всегда царили гармония и тепло, рядом были надежные люди, а все мечты постепенно становились реальностью. Пусть ангел-хранитель хранит тебя и твою семью!

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю Божьего благословения, крепкого здоровья, неистощимой энергии и уверенности в своих силах. Пусть судьба будет щедрой на приятные сюрпризы, жизнь дарит много возможностей, а небесный покров всегда помогает обходить трудности и выбирать правильный путь.

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В День ангела желаю тебе мира, добра и благополучия! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, защищает от всего зла и помогает преодолевать жизненные испытания. Желаю тепла в доме, взаимопонимания в семье, верных друзей, исполнения замыслов и счастливых моментов, которые хочется вспоминать с улыбкой.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых дней, искренних улыбок, добрых людей и приятных неожиданностей. Желаю, чтобы хватало сил на все задуманное, здоровье никогда не подводило, а сердце всегда находило повод для радости. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу, а судьба ведет к счастью и достатку!

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