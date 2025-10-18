День ангела 18 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 октября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 18 октября

18 октября 2025 года поздравьте с именинами Андрея, Гаврила, Давида, Иосифа, Луку, Николая, Семена, Сергея, Федора, Елизавета, Ефросинии, Злата.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве энергичный, целенаправленный. Во взрослом возрасте становится благородным, спокойным.

Гаврила — древнееврейское имя, переводится как “Бог — моя сила”. В детстве замкнутый, чувствительный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, упорным.

Давид — древнееврейские корни, толкуется как “любимец”. В детстве невозмутимый, уравновешенный. Во взрослом возрасте становится вспыльчивым, но быстро успокаивается.

Иосиф — древнееврейское происхождение, означает “пусть Бог вознаградит”. В детстве подвижен, упрям. Во взрослом возрасте становится общительным, дружеским.

Лука — латинское имя, переводится как “свет”. В детстве тихий, вежливый. Во взрослом возрасте становится спокойным, трудолюбивым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве непоколебим, воспитан. Во взрослом возрасте становится скрытным, приветливым.

Семен — древнееврейское происхождение, означает “услышанный Богом в молитве”. В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится внимательным и добрым.

Сергей — латинское имя, переводится как “знатный”. В детстве спокоен, робок. Во взрослом возрасте становится смелым, справедливым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве грустный, тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, терпеливым.

Елизавета — древнееврейское происхождение, означает ”Божья клятва”. В детстве любознательная, мечтательная. Во взрослом возрасте становится амбициозной, уравновешенной.

Ефросинья — древнегреческое имя, переводится как “радость”. В детстве настойчива, ответственна. Во взрослом возрасте становится надежной, веселой.

Злата — старославянские корни, толкуется как ”золото”. В детстве мечтательна, не терпит однообразия. Во взрослом возрасте становится целеустремленной, непредсказуемой.

День ангела 18 октября — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от невзгод и дарит радость, вдохновение и тепло сердца. Желаю мира, счастья и светлых моментов в каждом дне!

***

С днем ангела! Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, гармонией и добром. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал тебя, подсказывал правильные решения и даровал ощущение покоя и защищенности.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть каждый день твоей жизни будет под защитой небесного покровителя, а сердце наполняется теплом, любовью и уверенностью. Желаю благополучия, здоровья и множества счастливых моментов.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда освещает путь, оберегает от сомнений и неприятностей, а каждое мгновение жизнь дарит радость, новые возможности и внутреннюю гармонию.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы свет твоей души всегда был ясным, а ангел-хранитель оберегал от всяких невзгод. Пусть в твоей жизни всегда царят любовь, благополучие и душевное спокойствие.