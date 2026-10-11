День ангела 18 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 18 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 18 октября

18 октября 2026 поздравьте с именинами Андрея, Гаврила, Давида, Иосифа, Луку, Николая, Семена, Сергея, Федора, Елизавета, Ефросинии, Злата.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве смелый, активный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным

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Гаврила — древнееврейское имя, переводится как «Бог — моя сила». В детстве хорошо учится, весел. Во взрослом возрасте становится домоседом.

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Давид — древнееврейские корни, толкуется как «любимец». В детстве уравновешен, невозмутим. Во взрослом возрасте становится вспыльчивым.

Иосиф — древнееврейское происхождение, означает «пусть Бог вознаградит». В детстве хороший, общительный. Во взрослом возрасте становится терпеливым.

Лука — древнегреческое имя, переводится как «свет». В детстве энергичный, у него много друзей. Во взрослом возрасте становится щедрым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве тихий, спокоен, во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

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Семен — древнееврейское происхождение, означает «услышанный Богом в молитве». В детстве правильный, имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится жизнелюбивым.

Сергей — латинское имя, переводится как «знатный». В детстве робок, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве тихий, женственный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Елизавета — древнееврейское происхождение, означает «Клятва Божия». В детстве амбициозная, слегка замкнутая. Во взрослом возрасте становится капризной.

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Ефросинья — древнегреческое имя, переводится как «радость». В детстве энергичная, усидчивая. Во взрослом возрасте становится надежной подругой.

Злата — древнееврейские корни, толкуется как «золото». В детстве отважна, не терпит однообразия. Во взрослом возрасте становится спортивной.

День ангела 18 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод, помогал преодолевать трудности и направлял на правильный путь. Пусть в жизни будет больше светлых событий, искренних людей и поводов для радости.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель защищает тебя от всего злого, дарит силы и уверенность, а каждый новый день приносит хорошие новости, приятные встречи и исполнение заветных желаний.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и благополучия. Пусть небесный покровитель хранит тебя и твоих родных, а в доме всегда царят тепло, уют и взаимопонимание.

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Поздравляю с именинами! Пусть ангел всегда держит тебя под своим крылом, отводит беды и подсказывает правильные решения. Желаю счастья, удачи, вдохновения, исполнения мечтаний и много прекрасных моментов в жизни.

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В День ангела желаю света в сердце, мира в душе и радости в каждом дне. Пусть рядом будут люди, которые любят и поддерживают, все начинания завершаются успехом, а ангел-хранитель никогда не оставляет тебя без своей опеки.

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