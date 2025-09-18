День ангела 18 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 сентября, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 18 сентября

18 сентября 2025 поздравьте с именинами Аркадия, Бориса, Владимира, Ивана, Константина, Михаила, Алексея, Петра, Сергея, Ариадну, Евфросинию, Ирину, Софию.

Аркадий — древнегреческое происхождение, означает “житель Аркадии”. В детстве склонность к искусству. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Борис — древнеперсидское имя, переводится как “наследник”. В детстве скрытный. Во взрослом возрасте становится обаятельным.

Владимир — старогерманские корни, толкуется как “славный властитель”. В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится оптимистичным.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает “милость Божия”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Константин — латинское имя, переводится как “устойчивый”. В детстве вежлив. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Михаил — древнееврейские корни, толкуется “кто как Бог”. В детстве самостоятельный. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится активным.

Петр — древнегреческое имя, переводится как “скала”. В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Сергей — латинские корни, толкуется как “знатный”. В детстве труслив. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Ариадна — древнегреческое происхождение, означает “светлая”. В детстве богатое воображение. Во взрослом возрасте умеет сопереживать.

Ефросинья — древнегреческое имя, переводится как «веселье». В детстве энергичная. Во взрослом возрасте становится усидчивым.

Ирина — древнегреческие корни, толкуется как “дарящая мир и покой”. В детстве уравновешенная. Во взрослом возрасте становится верным другом.

София — древнегреческое происхождение, означает “мудрая”. В детстве настойчива. Во взрослом возрасте становится уверенной в себе.

День ангела 18 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 сентября — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает твою душу, наполняет сердце светом и дарит силу преодолевать любые трудности. Желаю счастья, здоровья и гармонии в любом дне.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел всегда рядом, подсказывает правильный путь, защищает от невзгод и наполняет твою жизнь радостью, добром и теплом.

***

Поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя, даровал покой в сердце, ясность мыслей и светлые мгновения счастья в жизни.

***

С днем ангела! Пусть каждый твой день будет под покровом ангела, исполненный света, радости и гармонии. Желаю любви, вдохновения и безграничного благополучия.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой ангел всегда поддерживает во всех начинаниях, оберегает от беды и приносит только счастливые моменты и добрые встречи.