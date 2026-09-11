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День ангела 18 сентября: кого и как поздравлять с именинами
18 сентября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 18 сентября
18 сентября 2026 поздравьте с именинами Аркадия, Бориса, Владимира, Ивана, Константина, Михаила, Алексея, Петра, Сергея, Ирину, Софию.
Аркадий — древнегреческое происхождение, означает «житель Аркадии». В детстве ответственен, терпелив. Во взрослом возрасте становится миролюбивым.
Борис — староперсидское имя, переводится как «наследник». В детстве упрям, носит сильный характер. Во взрослом возрасте становится скрытным.
Владимир — старогерманские корни, толкуется как «владеющий миром». В детстве благородный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится оптимистичным.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Константин — латинское имя, переводится как «устойчивый». В детстве хорошо учится, ответственен. Во взрослом возрасте становится решительным.
Михаил — древнееврейские корни, толкуется «кто как Бог». В детстве воспитан, добр. Во взрослом возрасте становится справедливым.
Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.
Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве упорный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится упорным.
Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится искренним.
Ирина — древнегреческое происхождение, означает «дарит мир и покой». В детстве сентиментальная, нежная. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.
София — древнегреческое имя, переводится как «мудрость». В детстве выносливая, настойчивая. Во взрослом возрасте становится ответственной.
День ангела 18 сентября — душевные поздравления в прозе
Счастливого Дня Ангела! Пусть в сердце царят мир и тепло, а каждый новый день доставляет радость и надежду.
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Прими искренние поздравления с Днем ангела! Желаю тебе Божьей опеки, благополучия, любви и много светлых моментов.
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С именинами! Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от беды, помогает преодолевать трудности и дарит веру в лучшее.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть судьба будет щедрой к счастью, сердце — спокойным, а жизнь — наполненной любовью.
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С Днем твоего небесного покровителя! Желаю здоровья, радости, мира, изобилия и исполнения всех добрых желаний.