День ангела 18 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 18 января, день ангела / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 18 января

18 января 2026 поздравьте с именинами Афанасия, Владимира, Дмитрия, Евгения, Кирилла, Максима, Михаила, Николая, Александра, Сергея, Марию, Оксану.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает “бессмертный”. В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится независимым от мнения других.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как “владеющий миром”. В детстве аккуратный, любит учиться. Во взрослом возрасте становится харизматичным.

Реклама

Дмитрий — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Деметре”. В детстве коммуникабельный, практичный. Во взрослом возрасте становится замкнутым в себе.

Евгений — древнегреческое происхождение, означает “знатный”. В детстве добродушен, миролюбив. Во взрослом возрасте становится честолюбивым.

Кирилл — древнегреческое имя, переводится как “владыка”. В детстве замкнутый в себе, раздражительный. Во взрослом возрасте становится упорным.

Максим — латинские корни, толкуется как “величайший”. В детстве общителен, добродушен. Во взрослом возрасте становится гордым.

Реклама

Михаил — древнееврейское происхождение, означает “кто как Бог”. В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве спокоен, непоколебим. Во взрослом возрасте становится скрытным.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве душа компании, коммуникабельная. Во взрослом возрасте становится заботливым.

Сергей — латинское происхождение, означает “знатный”. В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится искренним.

Реклама

Мария — древнееврейское имя, переводится как “любимая”. В детстве спокойная, добрая. Во взрослом возрасте становится трудолюбивой.

Оксана — древнегреческие корни, толкуется как “чужая”. В детстве упорная, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится замкнутой в себе.

День ангела 18 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 18 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранник всегда оберегает тебя от неприятностей, дарит покой в сердце и ведет по пути радости и добра. Желаю светлых мыслей, тепла в душе и гармонии в жизни.

***

Реклама

Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая в трудные моменты и подталкивая к правильным решениям. Желаю здоровья, счастья и благополучия в каждом дне.

***

С днем ангела! Пусть свет ангела всегда озаряет твой путь, наполняет сердце верой и надеждой, а жизнь дарит только добрые и радостные события. Будь счастлив и гармоничен каждый миг.

***

Реклама

Поздравляю тебя с именинами! Пусть твой ангел всегда оберегает тебя от беды, дарит покой и силу для осуществления всех мечтаний. Желаю радости, тепла, любви и безграничного счастья в жизни.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был твоим надежным спутником, оберегал от невзгод и дарил свет в самые темные моменты. Пусть жизнь будет исполнена любви, искренности и гармонии.