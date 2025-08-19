День ангела 19 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 19 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 19 августа

19 августа 2025 поздравьте с именинами Андрея, Николая, Тимофея.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает “мужественный”. В детстве практичный, умный. Во взрослом возрасте становится благородным и спокойным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве энергичный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится упрямым и самоуверенным.

Тимофей — древнегреческие корни, толкуется как “прославлять Бога”. В детстве имеет небольшой круг общения, тяжело сближается. Во взрослом возрасте становится уравновешенным, уверенным в себе.

День ангела 19 августа — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя от всего зла, дарит тепло и свет, а жизнь наполняется радостью, гармонией и благополучием. Будь счастлив и уверен в каждом шаге!

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, поддерживал в сложные моменты и вдохновлял на добрые дела. Пусть в сердце всегда царит покой, а судьба дарит только светлые и счастливые мгновения.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя по жизни с любовью и заботой, помогает преодолевать препятствия и дарит вдохновение для новых свершений. Будь всегда озарен светом и добром!

***

От всего сердца поздравляю тебя с днем ангела! Пусть ангел охраняет твою жизнь, наполняет ее светом и радостью, а все мечты и планы сбываются легко и естественно. Желаю тебе здоровья, душевного покоя и безграничного счастья!

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и наполняет душу миром и гармонией. Желаю тебе яркого света на жизненном пути и исполнения самых заветных желаний.