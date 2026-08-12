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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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День ангела 19 августа: кого и как поздравлять с именинами

19 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 19 августа

Какой день ангела 19 августа / © pexels.com

Кто празднует день ангела 19 августа

19 августа 2026 поздравьте с именинами Андрея, Николая, Тимофея.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве целеустремлен, отважен. Во взрослом возрасте становится практичным, беззаботным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится упрямым, уверенным в себе.

Тимофей — древнегреческие корни, толкуется как «прославляющий Бога». В детстве вежлив, энергичен. Во взрослом возрасте становится привлекательным, справедливым.

День ангела 19 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 19 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Прими искренние поздравления с именинами! Пусть каждый день приносит радость, душевное спокойствие и новые возможности для счастья.

***

С Днем ангела тебя! Желаю, чтобы твой небесный защитник всегда поддерживал тебя, а сердце было наполнено любовью и гармонией.

***

Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель дарит тебе вдохновение, силы преодолевать трудности и много светлых моментов в жизни.

***

В День ангела желаю тебе добра, радости, крепкого здоровья и исполнения желаний. Пусть каждый шаг будет благословен.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царят мир, любовь, изобилие и счастливые мгновения рядом с родными людьми.

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