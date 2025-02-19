День ангела 19 февраля: кого и как поздравлять с именинами

19 февраля 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 19 февраля

19 февраля 2025 поздравьте с именинами Богдана, Дмитрия, Евгения, Макара, Максима, Никиту, Федора.

Богдан – старославянское происхождение, означает "данный Богом". В детстве положительный, имеет отличную фантазию. Во взрослом возрасте становится принципиальным и заботливым.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как "посвящённый Деметре". В детстве надежен и спокоен. Во взрослом возрасте становится волевым, трудолюбивым.

Евгений — древнегреческие корни, толкуется как "благородный". В детстве миролюбивый и добродушный. Во взрослом возрасте становится резвым, имеет безупречные манеры.

Макар – древнегреческое происхождение, означает "блаженный". В детстве честный, справедливый. Во взрослом возрасте становится раздражительным, любит власть.

Максим — латинское имя, переводится как "величайший". В детстве решителен и несокрушим. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, открытым.

Никита — древнегреческие корни, толкуется как "победитель". В детстве упрям, эгоистичен. Во взрослом возрасте становится уверенным в своей правоте, всегда придет на помощь.

Федор – древнегреческое происхождение, означает "подарок Бога". В детстве часто скучает, нежный. Во взрослом возрасте остается кротким, становится трудолюбивым.

День ангела 19 февраля – душевные поздравления в прозе

День ангела 19 февраля – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Пусть твой небесный покровитель защищает тебя от всего злого, направляет на верный путь и помогает в трудные моменты. Желаю радости, мира в душе, здоровья и воплощения всех твоих мечтаний!

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Пусть в твоей жизни будет больше света, добра и любви. Пусть судьба благословляет тебя счастливыми событиями, а твой охранник всегда стоит на страже души твоей. Радости, покоя и гармонии тебе!

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Сегодня твой ангел особенно близко, и я желаю, чтобы он всегда держал тебя под своим крылом, оберегая от всего зла. Пусть в жизни будет больше солнца, улыбок и счастливых моментов!

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Желаю, чтобы твой небесный защитник помогал тебе в важных решениях, охранял от неприятностей и вдохновлял на добрые поступки. Пусть судьба будет благосклонна, а счастье сопровождает тебя каждый день!

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Пусть твой ангел всегда будет рядом, поддерживает, помогает и ограждает. Желаю крепкого здоровья, благополучия, радости и гармонии в жизни. Пусть все твои мечты сбываются легко и с Божьим благословением!

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