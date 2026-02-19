День ангела 19 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 19 февраля, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 19 февраля

19 февраля 2026 поздравьте с именинами Богдана, Дмитрия, Евгения, Макара, Максима, Никиту, Федора.

Богдан — старославянское происхождение, означает «данный Богом». В детстве настойчив, честолюбив. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, добрым.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве волевой, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится добродушным, дипломатическим.

Евгений — древнегреческие корни, толкуется как «благородный». В детстве миролюбив, спокоен. Во взрослом возрасте становится щедрым и искренним другом.

Макар — древнегреческое происхождение, означает «блаженный». В детстве честный, стремится к саморазвитию. Во взрослом возрасте становится справедливым, долго выбирает спутницу жизни.

Максим — латинское имя, переводится как «величайший». В детстве открыт, кроток. Во взрослом возрасте становится творческим, эрудированным.

Никита — древнегреческие корни, толкуется как «победитель». В детстве упрям, иногда немного эгоистичен. Во взрослом возрасте становится честным, серьезным.

Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве нежный, тихий. Во взрослом возрасте становится искренним и амбициозным.

День ангела 19 февраля — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 февраля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя в нужном направлении, оберегает от всяких невзгод и наполняет твою жизнь светом, теплом и искренней радостью. Желаю здоровья, гармонии и счастливых моментов каждый день.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, дарит поддержку в сложные времена и помогает осуществлять самые смелые мечты. Желаю благополучия, душевного спокойствия и радости в любой момент жизни.

***

В этот прекрасный день хочу пожелать тебе, чтобы твой ангел всегда оберегал тебя от зла и неприятностей, наполнял сердце светом и любовью, а жизнь была наполнена счастьем, теплом и добром.

***

Пусть ангел рядом всегда ведет тебя по верному пути, дарит вдохновение, защищает от печали и приносит в твою жизнь только счастливые мгновения. Желаю света, радости и воплощения всех замыслов!

***

Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Желаю, чтобы ваш ангел всегда был твоим надежным защитником, поддерживал во всех начинаниях и наполнял каждый день теплом, любовью и гармонией.