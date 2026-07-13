День ангела 19 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 19 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 19 июля

19 июля 2026 поздравьте с именинами Григория, Дмитрия, Романа, Степана, Евгению.

Григорий — древнегреческое происхождение, означает «следу». В детстве уверен в своей правоте, заботлив. Во взрослом возрасте становится благоразумным.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Деметре». В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Роман — латинские корни, толкуется как «римский гражданин». В детстве щедр, общителен. Во взрослом возрасте становится консерватором.

Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве простой, тихий. Во взрослом возрасте становится искренним.

Евгения — древнегреческое имя, переводится как «благородная». В детстве умная, капризная. Во взрослом возрасте становится резковатой.

День ангела 19 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, помогает находить правильный путь и дарит силы для осуществления самых заветных мечтаний. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастливых моментов, искренних людей рядом и Божьей благодати на каждый день.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель без устали защищает тебя от всех трудностей, наполняет сердце светом, верой и надеждой. Желаю, чтобы в жизни всегда находилось место для радости, любви, хороших новостей и новых возможностей. Пусть в твоем доме царят мир, достаток и уют.

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С Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе тепло, гармонию и вдохновение. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с улыбки, каждый день дарил новые поводы для радости, а каждый вечер приносил благодарность за прожитый день. Пусть ангел всегда ведет тебя по пути счастья, добра и благополучия.

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От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный покровитель всегда был твоей опорой, даровал мудрость в решениях, уверенность в своих силах и защиту в любых жизненных обстоятельствах. Пусть судьба будет щедрой на счастливые события, крепкое здоровье, верных друзей и настоящую любовь.

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Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть Господь благословляет каждый твой шаг, а ангел-хранитель всегда держит над тобой свои крылья. Желаю мира в сердце, светлых мыслей, неисчерпаемой энергии, воплощения всех добрых планов и много счастливых лет в кругу самых дорогих людей.

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