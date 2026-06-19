День ангела 19 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 19 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 19 июня

19 июня 2026 поздравьте с именинами Ивана, Марию.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тих, воспитан, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Мария — древнееврейское имя, переводится как «возлюбленная». В детстве вежливая, хорошо учится, добродушна. Во взрослом возрасте становится решительным, всегда придет на помощь.

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День ангела 19 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего зла, ведет светлыми путями и наполняет каждый день миром, радостью и добром. Желаю крепкого здоровья, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом — в минуты радости и испытаний, подсказывает правильные решения и защищает от проблем. Желаю тебе гармонии в душе, тепла в сердце и счастливой судьбы.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса дарят тебе свою поддержку, а ангел-хранитель всегда держит за руку на жизненном пути. Пусть в твоей жизни будет больше света, любви, вдохновения и счастливых моментов.

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С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный защитник хранит тебя каждый день, отводит все трудности и помогает находить правильные решения. Желаю тебе радости в каждом дне, искренних улыбок и покоя в душе.

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Поздравляю с чудесным праздником — Днем ангела! Пусть твой охранник всегда будет рядом, наполняя жизнь верой, надеждой и любовью. Пусть судьба будет хороша к тебе, а каждый день приносит новые поводы для счастья.

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