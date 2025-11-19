День ангела 19 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 19 ноября, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 19 ноября

19 ноября 2025 поздравьте с именинами Валентина, Геннадия, Дениса, Дмитрия, Ивана, Константина, Леонида, Михаила, Александра, Петра, Семена, Сергея, Тимофея, Федора, Якова.

Валентин — латинское происхождение, означает “здоровый”. В детстве общителен. Во взрослом возрасте становится честным.

Геннадий — древнегреческое имя, переводится как “сын Гермеса”. В детстве не любит обращать на себя внимание. Во взрослом возрасте становится оптимистом.

Реклама

Денис — древнегреческие корни, толкуется как “посвящённый Дионису”. В детстве подвижен. Во взрослом возрасте становится хорошим.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Деметре”. В детстве добродушен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Константин — латинские корни, толкуется как “стойкий”. В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Реклама

Леонид — древнегреческое происхождение, означает “подобный льву”. В детстве жизнерадостный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным.

Михаил — древнееврейское имя, переводится как “кто как Бог”. В детстве искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится волевым.

Реклама

Семен — древнееврейское имя, переводится как “услышанный Богом в молитве”. В детстве незлобив. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Сергей — латинские корни, толкуется как “знатный”. В детстве робок. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Тимофей — древнегреческое происхождение, означает “прославляющий Бога”. В детстве активен. Во взрослом возрасте становится верным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Реклама

Яков — древнееврейские корни, толкуется как “наступать по пятам”. В детстве любит быть заметным. Во взрослом возрасте становится честным.

День ангела 19 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 ноября — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой оберег всегда был рядом, оберегал от печали и неприятностей, наполнял жизнь радостью, теплом и светом. Пусть каждый день приносит только благополучие и искренние улыбки.

***

С днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ведет тебя по правильным путям, поддерживает в сложные моменты и оберегает от всего, что может мешать счастью. Желаю любви, гармонии и внутреннего покоя каждый день.

Реклама

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена светом и радостью, а ангел-хранитель всегда оберегал тебя от невзгод. Пусть каждый миг дарит чувство тепла, любви и подлинного счастья.

***

С днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, подсказывает правильные решения, вдохновляет на добрые поступки и защищает от всех бед. Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и счастливых мгновений в жизни.

Реклама

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть каждый твой шаг сопровождается поддержкой небесного защитника, а сердце всегда будет исполнено радости, любви и гармонии. Желаю света в душе, благополучия и исполнения всех самых заветных мечтаний.