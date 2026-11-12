День ангела 19 ноября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 19 ноября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 19 ноября

19 ноября 2026 поздравьте с именинами Валентина, Геннадия, Дениса, Дмитрия, Ивана, Константина, Леонида, Михаила, Александра, Петра, Семена, Сергея, Тимофея, Федора, Якова.

Валентин — латинское происхождение, означает «здоровый». В детстве погружен в себя. Во взрослом возрасте становится философом.

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Геннадий — древнегреческое имя, переводится как «сын Гермеса». В детстве приспосабливается к жизненным обстоятельствам. Во взрослом возрасте становится оптимистом.

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Денис — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Дионису». В детстве активен. Во взрослом возрасте становится решительным.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Константин — латинские корни, толкуется как «устойчивый». В детстве подвижен. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

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Леонид — древнегреческое происхождение, означает «львиного рода». В детстве дружелюбный. Во взрослом возрасте становится тихим.

Михаил — древнееврейское имя, переводится как «кто как Бог». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве честный. Во взрослом возрасте становится бескорыстным.

Петр — древнегреческое происхождение, означает «скала». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Семен — древнееврейское имя, переводится как «услышанный Богом в молитве». В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится организованным.

Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве робок. Во взрослом возрасте становится смелым.

Тимофей — древнегреческое происхождение, означает «прославляющий Бога». В детстве надежен. Во взрослом возрасте становится верным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится упорным.

Яков — древнееврейские корни, толкуется как «наступать по пятам». В детстве любит приключения. Во взрослом возрасте становится активным.

День ангела 19 ноября — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 ноября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от проблем, помогает находить правильные решения и придает силы в непростые моменты. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви, добрых людей рядом и как можно больше счастливых дней!

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С Днем ангела! Пусть этот праздник принесет в твою жизнь тепло, радость и приятные сюрпризы. Желаю, чтобы каждый день даровал новые возможности, мечты сбывались, а все важные люди были здоровыми и счастливыми. Пусть ангел-хранитель всегда поддерживает тебя и защищает от всего плохого!

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю, чтобы твой ангел всегда освещал жизненный путь, отводил от беды и помогал преодолевать любые препятствия. Пусть в сердце царит гармония, в доме — уют, в семье — любовь и взаимопонимание, а в жизни хватает поводов для улыбок!

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С Днем ангела! Пусть небесный покровитель дарует тебе силы, мудрость и вдохновение, помогает совершать задуманное и оберегает на каждом шагу. Желаю достатка, благополучия, верных друзей, семейного тепла и крепкого здоровья. Пусть судьба будет щедрой на приятные встречи, хорошие новости и счастливые события!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник никогда не оставляет без поддержки, бережет от тревог и дарит уверенность в завтрашнем дне. Желаю мира, благополучия, любви и исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый новый день приносит что-нибудь хорошее, а рядом всегда будут те, с кем можно разделить радость и счастье!

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