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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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43
Время на прочтение
2 мин

День ангела 19 октября: кого и как поздравлять с именинами

19 октября 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой день ангела 19 октября

Какой день ангела 19 октября / © pexels.com

Кто празднует день ангела 19 октября

19 октября 2026 поздравьте с именинами Дмитрия, Ивана, Леонтия, Сергея, Феликса.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве энергичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится общительным, преданным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Леонтий — древнегреческие корни, толкуется как «львиный». В детстве волевой, имеет сильный дух. Во взрослом возрасте становится ответственным, щепетильным.

Сергей — латинское происхождение, означает «знатный». В детстве робкий, добрый. Во взрослом возрасте становится справедливым, честным.

Феликс — латинское имя, переводится как «успешный». В детстве активный, подвижный. Во взрослом возрасте становится аккуратным, закрытым.

День ангела 19 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

День ангела 19 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод и помогал находить правильный путь. Пусть в жизни будет больше счастливых моментов, искренних людей и исполненных мечтаний.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день приносит радость, душевное спокойствие и приятные новости. Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви и неистощимой энергии для осуществления всего задуманного.

***

С Днем ангела! Желаю света и тепла в сердце, гармонии в душе и мира в жизни. Пусть ангел-хранитель защищает от всего злого, поддерживает в сложные минуты и ведет навстречу счастью.

***

Поздравляю с именинами! Пусть судьба дарит много поводов для улыбок, рядом всегда будут родные и надежные люди, а каждый новый день открывает хорошие возможности. Желаю здоровья, любви, изобилия и исполнения самых заветных желаний.

***

Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный покровитель всегда держал над тобой свое крыло, защищал от трудностей и даровал надежду. Пусть в доме царят уют и благополучие, а в сердце любовь, вера и радость.

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