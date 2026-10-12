День ангела 19 октября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 19 октября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 19 октября

19 октября 2026 поздравьте с именинами Дмитрия, Ивана, Леонтия, Сергея, Феликса.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве энергичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится общительным, преданным.

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Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

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Леонтий — древнегреческие корни, толкуется как «львиный». В детстве волевой, имеет сильный дух. Во взрослом возрасте становится ответственным, щепетильным.

Сергей — латинское происхождение, означает «знатный». В детстве робкий, добрый. Во взрослом возрасте становится справедливым, честным.

Феликс — латинское имя, переводится как «успешный». В детстве активный, подвижный. Во взрослом возрасте становится аккуратным, закрытым.

День ангела 19 октября — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 октября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный охранник всегда был рядом, оберегал от невзгод и помогал находить правильный путь. Пусть в жизни будет больше счастливых моментов, искренних людей и исполненных мечтаний.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день приносит радость, душевное спокойствие и приятные новости. Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви и неистощимой энергии для осуществления всего задуманного.

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С Днем ангела! Желаю света и тепла в сердце, гармонии в душе и мира в жизни. Пусть ангел-хранитель защищает от всего злого, поддерживает в сложные минуты и ведет навстречу счастью.

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Поздравляю с именинами! Пусть судьба дарит много поводов для улыбок, рядом всегда будут родные и надежные люди, а каждый новый день открывает хорошие возможности. Желаю здоровья, любви, изобилия и исполнения самых заветных желаний.

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Прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный покровитель всегда держал над тобой свое крыло, защищал от трудностей и даровал надежду. Пусть в доме царят уют и благополучие, а в сердце любовь, вера и радость.

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