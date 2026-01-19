День ангела 19 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 19 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 19 января

19 января 2026 поздравьте с именинами Антона, Макара, Николая, Петра, Федора.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве оптимистичный, коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Макар — древнегреческое имя, переводится как “блаженный”. В детстве честный, искренний. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как “победитель народов”. В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Петр — древнегреческое происхождение, означает “скалу”. В детстве хорошо учится, воспитан. Во взрослом возрасте часто бывает тщеславным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как “подарок Бога”. В детстве инициативный, уверенный в себе. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором.

День ангела 19 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 19 января — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает тебя от невзгод, дарует душевное спокойствие и радость в каждом дне. Желаю, чтобы жизнь была наполнена светом, любовью и счастливыми моментами.

***

С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя в правильном направлении, дарит веру в себя и окружающих, а сердце всегда чувствует тепло, благополучие и гармонию. Будь счастлива и чувствуй поддержку Вселенной во всем.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была под охраной ангела, а каждый новый день приносил вдохновение, радость и уверенность в своих силах. Пусть душа твоя всегда светится добром и теплом.

***

С Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда стоит рядом, оберегает от печали и неприятностей, дарит мудрость в важных решениях и радость от маленьких чудес каждый день. Желаю гармонии, счастья и неугасающего света в сердце.

***

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда поддерживает в любых начинаниях, наполняет дни гармонией и радостью, а жизнь будет наполнена теплом близких, светлыми мечтами и приятными неожиданностями.