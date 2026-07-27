День ангела 2 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 2 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 2 августа

2 августа 2026 поздравьте с именинами Василия, Ивана, Кирилла, Платона, Романа, Степана, Тараса, Федора.

Василий — древнегреческое происхождение, означает «царь». В детстве жизнерадостный, веселый. Во взрослом возрасте становится спокойным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Кирилл — древнегреческие корни, толкуется как «владыка». В детстве честолюбив, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится талантливым.

Платон — древнегреческое происхождение, означает «широкий в плечах». В детстве философ, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Роман — латинское имя, переводится как «римский гражданин». В детстве щедрый, искренний. Во взрослом возрасте становится спокойным.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как «венец». В детстве активный, энергичный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Тарас — древнегреческое происхождение, означает «мятежник». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится самостоятельным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве нежный, женственный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

День ангела 2 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 2 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда оберегает, дарит силы, здоровье, счастье и мир в сердце.

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С Днем ангела! Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, защищал от невзгод и помогал осуществлять все мечты.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть жизнь будет наполнена радостью, любовью, добром, а твой ангел ведет тебя только по светлым дорогам.

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С Днем ангела! Пусть каждый день приносит новые поводы для улыбок, а небесный покровитель дарит вдохновение, удачу и душевное спокойствие.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, счастливой судьбы, тепла в сердце и постоянной поддержки твоего ангела-хранителя.

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