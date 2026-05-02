День ангела 2 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 2 мая, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Кто празднует день ангела 2 мая

2 мая 2026 поздравьте с именинами Афанасия, Бориса, Глеба, Давида, Михаила, Романа, Зою.

Афанасий — древнегреческое происхождение, означает «бессмертный». В детстве хороший, мягкий. Во взрослом возрасте становится неторопливым, усердным.

Борис — тюркское имя, переводится как «наследник». В детстве энергичный, не привык проигрывать. Во взрослом возрасте становится ответственным, веселым.

Реклама

Глеб — скандинавские корни, толкуется как «под защитой Бога». В детстве благоразумен, доверчив. Во взрослом возрасте становится целеустремленным, тактичным.

Давид — древнееврейское происхождение, означает «любимец». В детстве невозмутимый, уравновешенный. Во взрослом возрасте становится прагматичным, уверенным в себе.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве вежлив, воспитан. Во взрослом возрасте становится решительным, справедливым.

Роман — латинские корни, толкуется как «римский гражданин». В детстве скрытный, аккуратный. Во взрослом возрасте становится общительным, легко заводит новые знакомства.

Реклама

Зоя — древнегреческое происхождение, означает «жизнь». В детстве мечтательная, здравомыслящая. Во взрослом возрасте становится романтичной, женственной.

День ангела 2 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 2 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всего зла, ведет верным путем и дарит силу, мудрость и спокойствие в сердце. Желаю здоровья, тепла в душе и радости в каждом дне.

***

С Днем ангела! Пусть этот особенный день принесет тебе светлые мысли, хорошие новости и улыбки. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, помогает в важные моменты и оберегает от всех проблем.

Реклама

***

Искренне поздравляю с именинами! Желаю, чтобы жизнь была наполнена гармонией, любовью и счастьем. Пусть ангел-хранитель всегда поддерживает тебя, вдохновляет на добрые дела и бережет от всех испытаний.

***

С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет свет, вера и надежда. Хочу, чтобы каждый день приносил новые возможности, а твой небесный защитник помогал их вовремя замечать и использовать.

Реклама

***

Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель крепко держит тебя под своим крылом, защищает от тревог и неудач, а жизнь дарит тебе только добрые события, искренних людей и подлинное счастье.

Новости партнеров