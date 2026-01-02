День ангела 2 января: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 2 января, день ангела / © pexels.com

Кто празднует день ангела 2 января

2 января 2026 поздравьте с именинами Василия, Марка, Петра, Сергея, Ульяну.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве дружелюбный, жизнелюбивый. Во взрослом возрасте становится уверенным в своих силах.

Марк — латинское имя, переводится как “молоток”. В детстве хочет быть кумиром родителей. Во взрослом возрасте становится сочувственным, но надменным.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как “скала”. В детстве нежный, добрый. Во взрослом возрасте становится самостоятельным, никогда не прислушивается к чужим советам.

Сергей — латинское происхождение, означает “знатный”. В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится более смелым, справедливым.

Ульяна — латинское имя, переводится как “счастье”. В детстве послушная, спокойная. Во взрослом возрасте становится покладистой, но сильной духом.

День ангела 2 января — душевные поздравления в прозе

День ангела 2 января — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя, помогал в сложных моментах и наполнял жизнь светом, добром и гармонией. Пусть каждый день доставляет радость, теплые встречи и приятные неожиданности.

***

С днем ангела! Желаю тебе искренних улыбок, тепла в сердце и покоя в душе. Пусть твой ангел всегда рядом, поддерживает в любой ситуации и ведет к счастью, любви и гармонии.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный охранник предохраняет тебя от всех бед, вдохновляет на добрые дела и дарит чувство защищенности и внутренней силы. Желаю счастья, здоровья и безграничной радости в каждом дне.

***

С днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была полна светлых моментов, искренних людей рядом и тепла души. Пусть твой ангел всегда подсказывает правильный путь и помогает реализовать все светлые желания.

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда ведет тебя по тропам добра, любви и гармонии. Желаю, чтобы в твоей жизни было меньше тревог и больше счастливых моментов, а сердце всегда чувствовало поддержку и тепло.