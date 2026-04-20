День ангела 20 апреля: кого и как поздравлять с именинами

20 апреля 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Какой сегодня, 20 апреля, день ангела

Кто празднует день ангела 20 апреля

20 апреля 2026 поздравьте с именинами Гаврила, Григория, Николая, Александра, Федора.

Гаврила — древнеарамейское происхождение, означает «Бог — моя сила». В детстве отличается жестким характером, энергичен. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, властным.

Григорий — древнегреческое имя, переводится как «бодрый». В детстве заботлив, убедителен. Во взрослом возрасте становится импульсивным, дерзким.

Николай — древнегреческие корни, толкуется как «победитель народов». В детстве спокоен, тих. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, трудолюбивым.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве смелый, общительный. Во взрослом возрасте становится справедливым, решительным.

Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве спокоен, робок. Во взрослом возрасте становится целенаправленным, напористым.

День ангела 20 апреля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — тихо подсказывает правильные решения, оберегает от всего недоброго и наполняет сердце светом. Желаю гармонии, благополучия и внутреннего покоя.

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель ежедневно держит тебя за руку, ведет светлыми дорогами жизнь и помогает воплощать в жизнь самые заветные мечты. Пусть в душе царит тепло, а в сердце любовь.

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда стоял за плечами, защищал от бед и даровал силу и веру. Пусть жизнь будет наполнена радостью, светом и добрыми людьми.

С Днем ангела тебя! Пусть этот особенный день принесет чувство защиты и покоя. Желаю, чтобы твой ангел всегда приходил на помощь вовремя, а судьба дарила приятные сюрпризы и счастливые мгновения.

Поздравляю с твоим светлым праздником — Днем ангела! Пусть невидимая сила любви и защиты всегда окутывает тебя, оберегает от тревог и ведет к счастью. Желаю тепла, радости и вдохновения каждый день.

