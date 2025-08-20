День ангела 20 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 20 августа, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 20 августа

20 августа 2025 поздравьте с именинами Виктора, Владимира, Ивана, Максима, Тимофея, Федора.

Виктор — латинское происхождение, означает “победа”. В детстве целеустремленный, упорный к обучению и работе. Во взрослом возрасте становится добродушным, достаточно мягким.

Владимир — древнегерманское имя, переводится как “славный властитель”. В детстве любознательный, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится оптимистичным, душевным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве импульсивный, но добрый. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, неторопливым.

Максим — латинское происхождение, означает “величайший”. В детстве энергичный, талантливый. Во взрослом возрасте становится упорным, часто достигает высот в карьере.

Тимофей — древнееврейское имя, переводится как “прославляющий Бога”. В детстве уравновешен, спокоен. Во взрослом возрасте становится рассудительным, ответственным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве нежный, воспитанный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, искренним.

День ангела 20 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 20 августа — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда охраняет тебя от всего злого, дарит силы и вдохновение для свершений. Желаю, чтобы в жизни было больше света, радости и подлинного счастья.

***

С днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда будет рядом, оберегает от невзгод и помогает находить правильный путь в любых ситуациях. Желаю здоровья, гармонии в душе и тепла от близких людей.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть твои молитвы к небесам всегда находят отклик, а ангел-хранитель наполняет твою жизнь миром и благословением. Пусть каждый день приносит только хорошие новости и приятные события.

***

С днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит добро, а твой ангел-хранитель оберегает от всех бед. Желаю душевного покоя, исполнения мечтаний и тепла в сердце, которое никогда не угаснет.

***

Поздравляю с днем ангела! Пусть этот святой покровитель наполняет твою жизнь светом и надеждой, помогает преодолевать трудности и открывает перед тобой новые возможности. Желаю тебе большого счастья, крепкого здоровья и гармонии во всем.