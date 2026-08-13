День ангела 20 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 20 августа / © pexels.com

Реклама

Кто празднует день ангела 20 августа

20 августа 2026 поздравьте с именинами Виктора, Владимира, Ивана, Максима, Тимофея, Федора.

Виктор — латинское происхождение, означает «победитель». В детстве упорный к обучению, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, справедливым.

Реклама

Владимир — древнегерманское имя, переводится как «владеющий миром». В детстве самодостаточно, контролирует эмоции. Во взрослом возрасте становится любознательным, умным.

Реклама

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.

Максим — латинское происхождение, означает «величайший». В детстве кроток, открыт. Во взрослом возрасте становится терпеливым, решительным.

Тимофей — древнегреческое имя, переводится как «прославляющий Бога». В детстве надежен, общителен. Во взрослом возрасте становится спокойным, уравновешенным.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве тихий, нежный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, целеустремленным.

Реклама

День ангела 20 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 20 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет светлым путем жизни.

***

Искренне поздравляю с именинами! Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, радости и благословения Божия на каждый день.

***

Реклама

С Днем ангела! Пусть в сердце всегда живут вера, надежда и любовь, а твой ангел-хранитель дарит защиту и поддержку.

***

Поздравляю с твоим особым днем! Пусть судьба будет щедрой на счастливые моменты, добрых людей и приятные события.

***

Счастливого Дня ангела! Желаю мира в душе, тепла в сердце, радости в жизни и исполнения самых заветных мечтаний.

Новости партнеров