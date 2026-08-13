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День ангела 20 августа: кого и как поздравлять с именинами
20 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 20 августа
20 августа 2026 поздравьте с именинами Виктора, Владимира, Ивана, Максима, Тимофея, Федора.
Виктор — латинское происхождение, означает «победитель». В детстве упорный к обучению, целеустремленный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, справедливым.
Владимир — древнегерманское имя, переводится как «владеющий миром». В детстве самодостаточно, контролирует эмоции. Во взрослом возрасте становится любознательным, умным.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым, трудолюбивым.
Максим — латинское происхождение, означает «величайший». В детстве кроток, открыт. Во взрослом возрасте становится терпеливым, решительным.
Тимофей — древнегреческое имя, переводится как «прославляющий Бога». В детстве надежен, общителен. Во взрослом возрасте становится спокойным, уравновешенным.
Федор — древнегреческие корни, толкуется как «подарок Бога». В детстве тихий, нежный. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе, целеустремленным.
День ангела 20 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и ведет светлым путем жизни.
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Искренне поздравляю с именинами! Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, радости и благословения Божия на каждый день.
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С Днем ангела! Пусть в сердце всегда живут вера, надежда и любовь, а твой ангел-хранитель дарит защиту и поддержку.
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Поздравляю с твоим особым днем! Пусть судьба будет щедрой на счастливые моменты, добрых людей и приятные события.
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Счастливого Дня ангела! Желаю мира в душе, тепла в сердце, радости в жизни и исполнения самых заветных мечтаний.