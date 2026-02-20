День ангела 20 февраля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 20 февраля, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 20 февраля

20 февраля 2026 поздравьте с именинами Антона, Афанасия, Василия, Давида, Дениса, Ивана, Игната, Льва, Леонтия, Луку, Николая, Сергея, Федора, Ярослава.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится усердным.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как «бессмертный». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится уравновешенным.

Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве надежен. Во взрослом возрасте становится серьезным.

Давид — древнееврейское происхождение, означает «любимец». В детстве целенаправленный. Во взрослом возрасте становится сильной волей.

Денис — древнегреческое имя, переводится как «посвящённый Дионису». В детстве озорной. Во взрослом возрасте становится общительным.

Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как «милость Божия». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Игнат — латинское происхождение, означает «огненный». В детстве носит взрывной характер. Во взрослом возрасте становится импульсивным.

Лев — древнегреческое имя, переводится как «царь зверей». В детстве рассудительный. Во взрослом возрасте становится амбициозным.

Леонтий — древнегреческие корни, толкуется как «львиный». В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится высокомерным.

Лука — древнегреческое происхождение, означает «свет». В детстве замкнут. Во взрослом возрасте становится щедрым.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится упорным.

Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве робок. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Ярослав — старославянское имя, переводится как «горячий во славе». В детстве настойчив. Во взрослом возрасте становится карьеристом.

День ангела 20 февраля — душевные поздравления в прозе

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой охранный ангел всегда оберегает тебя от невзгод, дарит вдохновение, здоровье и радость каждый день. Пусть жизнь твоя будет исполнена света, тепла и искренних улыбок.

Желаю, чтобы твой ангел всегда был рядом, оберегал от печалей и даровал мир в сердце. Пусть каждый день приносит счастье, успех в делах и тёплые моменты с близкими людьми.

Пусть твоя жизнь будет исполнена любви, гармонии и светлых событий. Пусть ангел-хранитель ведет тебя во всех начинаниях и помогает осуществить самые заветные мечты.

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы каждый твой шаг сопровождал защитный ангел, чтобы сердце твое было наполнено радостью, а дом — уютом и любовью. Пусть удача всегда идет рядом с тобой.

Пусть твоя жизнь будет светлой, как луч солнца, а душа спокойной, как тихое озеро. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от всего зла и помогает находить радость в каждом дне.