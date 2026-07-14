День ангела 20 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 20 июля / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 20 июля

20 июля 2026 поздравьте с именинами Георгия, Ивана, Илью, Константина, Николая, Александра, Алексея, Афанасия, Петра, Сергея, Федора.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве яркий. Во взрослом возрасте становится энергичным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Илья — древнееврейские корни, толкуется как «мой Бог — Яхве». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится мягким.

Константин — латинское происхождение, означает «устойчивый». В детстве щедр. Во взрослом возрасте становится общительным.

Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве скромный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве смелый. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

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Алексей — древнегреческое происхождение, означает «помощник». В детстве послушный. Во взрослом возрасте становится альтруистом.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как «бессмертный». В детстве приятен в общении. Во взрослом возрасте становится заботливым.

Петр — древнегреческие корни, толкуется как «скала». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится решительным.

Сергей — латинское происхождение, означает «знатный». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

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Федор — древнегреческое имя, переводится как «подарок Бога». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

День ангела 20 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 20 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод, дарит мир, здоровье, счастье и вдохновение. С Днем ангела!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небесный покровитель всегда вел тебя верным путем, даровал силы, удачу и радость каждый день.

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С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для добра, искренних людей, светлых мечтаний и благословения Божия.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю душевного тепла, крепкого здоровья, семейного уюта и неисчерпаемой веры в лучшее.

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Пусть твой Ангел всегда защищает тебя, помогает осуществлять мечты, бережет от всего зла и наполняет жизнь любовью и счастьем. С праздником!

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