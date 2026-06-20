День ангела 20 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 20 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 20 июня

20 июня 2026 поздравьте с именинами Андрея, Афанасия, Глеба, Дмитрия, Ивана, Луку, Хому, Инну, Римму.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве отважен, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как «бессмертный». В детстве хороший, носит мягкий характер. Во взрослом возрасте становится альтруистом.

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Глеб — древнескандинавские корни, толкуется как «любимец Бога». В детстве практичный, капризный. Во взрослом возрасте становится открытым.

Дмитрий — древнегреческое происхождение, означает «посвящённый Деметре». В детстве тихий, добродушный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве спокоен, воспитан. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Лука — древнегреческие корни, толкуется как «свет». В детстве общителен, любит громкие компании. Во взрослом возрасте становится решительным.

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Фома — древнеарамейское происхождение, означает «близнец». В детстве стремится к обучению, интересен. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Инна — древнегреческое имя, переводится как «бурный поток». В детстве привлекательная, легкая в общении. Во взрослом возрасте становится преданной.

Римма — латинские корни, толкуется как «жительница Рима». В детстве носит открытый характер, веселая. Во взрослом возрасте становится ответственной.

День ангела 20 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 20 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда хранит тебя от всего злого, а жизнь наполняется светом, гармонией и добром. Желаю крепкого здоровья, внутреннего покоя и радости в каждом дне. Пусть в сердце всегда живет вера в лучшее, а рядом будут искренние и надежные люди.

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С Днем ангела тебя! Пусть твой ангел-хранитель всегда шагает рядом, поддерживает в сложные мгновения и вдохновляет на новые свершения. Желаю счастья, любви, душевного тепла и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть в жизни будет больше светлых событий, чем хлопот.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть небеса дарят тебе защиту и благословение, а каждый день приносит новые возможности и радость. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для любви, искренних улыбок и покоя. Пусть судьба будет доброй и щедрой к тебе.

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С праздником тебя — с Днем ангела! Пусть твой охранник всегда оберегает тебя от невзгод и ведет по пути счастья. Желаю тепла в сердце, уверенности в себе и гармонии с окружающим миром. Пусть каждый новый день дарит вдохновение и хорошие новости.

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От всего сердца поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, помогая преодолевать трудности и находить правильные решения. Желаю мира в душе, крепкого здоровья, любви и счастливых моментов, которые будут согревать сердце.

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