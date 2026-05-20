День ангела 20 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 20 мая, день ангела

Кто празднует день ангела 20 мая

20 мая 2026 года поздравьте с именинами Александра, Алексея.

Александр — древнегреческое происхождение, означает «защитник». В детстве энергичный, общительный, положительный. Во взрослом возрасте становится смелым, верным, дружелюбным.

Алексей — древнегреческое имя, переводится как «помощник». В детстве коммуникабельный, веселый, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится искренним, трудолюбивым, решительным.

День ангела 20 мая — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего злого, подсказывает правильные решения и наполняет сердце спокойствием. Желаю крепкого здоровья, внутренней гармонии и радости в каждом дне.

С Днем ангела! Пусть этот светлый день принесет тебе тепло, веру и вдохновение. Пусть ангел-хранитель ведет тебя ровным путем, помогает преодолевать трудности и дарит счастливые встречи и хорошие новости.

Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для счастья, любви и покоя. Пусть небесный защитник бережет тебя от невзгод и каждый день дарит уверенность в завтрашнем дне.

С праздником твоего небесного покровителя! Пусть ангел-хранитель всегда стоит за плечом, поддерживает в трудные моменты и вдохновляет на добрые дела. Желаю света в душе, искренних людей рядом и исполнения самых заветных мечтаний.

Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет исполнена добрых знаков, счастливых событий и теплых слов. Пусть твой ангел всегда защищает тебя, дарит силы, мудрость и веру в лучшее.

