День ангела 20 ноября: кого и как поздравлять с именинами
20 ноября 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 20 ноября
20 ноября 2025 поздравьте с именинами Анатолия, Арсена, Василия, Владимира, Григория, Ивана, Макара, Николая, Александра, Алексея, Анну, Татьяну.
Анатолий — древнегреческое происхождение, означает “житель Анатолии”. В детстве упрямый, озорной. Во взрослом возрасте становится активным.
Арсен — древнегреческое имя, переводится как “мужчина”. В детстве коммуникабельный, импульсивный. Во взрослом возрасте становится успешным в карьере.
Василий — древнегреческие корни, толкуется как “царь”. В детстве веселый, радостный. Во взрослом возрасте становится уравновешенным.
Владимир — старогерманское происхождение, означает “владеющий миром”. В детстве аккуратист, аккуратный. Во взрослом возрасте становится оптимистичным.
Григорий — древнегреческое имя, переводится как “бодрый”. В детстве убедительный, бережный. Во взрослом возрасте становится открытым.
Иоанн — древнеиудейские корни, толкуется как “милость Божия”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Макар — древнегреческое происхождение, означает “блаженный”. В детстве справедлив, честен. Во взрослом возрасте становится искренним.
Николай — древнегреческое имя, переводится как “победитель народов”. В детстве спокоен, непоколебим. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве смелый, искренний. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Алексей — древнегреческое происхождение, означает “помощник”. В детстве утонченный, альтруист. Во взрослом возрасте становится общительным.
Анна — древнееврейское имя, переводится как “благая”. В детстве тихая, воспитанная. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.
Татьяна — древнегреческие корни, толкуется как “управительница”. В детстве решительная, упрямая. Во взрослом возрасте становится прагматичной.
День ангела 20 ноября — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда оберегал тебя, дарил светлые моменты, искренние улыбки и неистощимую радость. Пусть жизнь будет наполнена теплом, любовью и добром.
***
С днем ангела! Пусть твой ангел всегда рядом, оберегает от невзгод и помогает делать правильные выборы. Желаю здоровья, счастья и гармонии в любом дне.
***
Поздравляю с именинами! Пусть ангел, носящий твое имя, всегда поддерживает тебя, вдохновляет на добрые дела и дарит ощущение внутреннего покоя и радости.
***
С днем ангела! Желаю, чтобы твое сердце всегда было светлым, а жизнь полна теплых моментов и счастливых встреч. Пусть ангел-хранитель предохраняет тебя от всех трудностей.
***
Поздравляю с днем ангела! Пусть твой ангел всегда ведет тебя по пути добра, наполняет дни светом и любовью, а в сердце всегда живет надежда и радость.